Tarım İl Müdürü Özen'den Soğuk Hava Nöbeti Tutan Çiftçilere Ziyaret

Antalya Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen, Aksu ilçesi Kurşunlu Mahallesi'nde seralarda don nöbeti tutan üreticileri ziyaret etti.

Antalya Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen, Aksu ilçesi Kurşunlu Mahallesi'nde seralarda don nöbeti tutan üreticileri ziyaret etti.



Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, serada soba başında üreticilerle birlikle çay için Özen, "Allah seralarının başında don nöbeti tutan tüm üreticilerimize kolaylık versin." dedi.



Yurdu etkisi altına alan soğuk ve karlı havanın Antalya'da dün geceden itibaren etkisini göstermeye başladığını kaydeden Özen, "Kuzeyden gelen soğuk havanın etkisi altında kalan Antalya'nın Aksu ilçesinde üreticilerimiz, örtü altında yetiştirdikleri ürünlerin donmaması için nöbet tutuyor. Hava sıcaklığı sıfır derecenin altında 2 dereceye kadar düştü. Aksu'da çiftçiler, seralarda ürettikleri sebzelerin dondan zarar görmemesi için çaba gösteriyor. Kendilerine kolaylıklar diliyoruz." açıklamasında bulundu.

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