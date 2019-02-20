Son Dakika Haberleri: Tarım İlacı İçen 2 Yaşındaki Şeymanur Yoğun Bakımda

Tarım İlacı İçen 2 Yaşındaki Şeymanur Yoğun Bakımda

1 saat önce

SİİRT'in Şirvan ilçesinde, iddiaya göre evde bulunan ve fıstık ağacı için kullanılan tarım ilacını içen 2 yaşındaki Şeymanur Gür, Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı.

Tarım İlacı İçen 2 Yaşındaki Şeymanur Yoğun Bakımda, System.String[]
SİİRT'in Şirvan ilçesinde, iddiaya göre evde bulunan ve fıstık ağacı için kullanılan tarım ilacını içen 2 yaşındaki Şeymanur Gür, Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı.

Şirvan ilçesinde oturan Gür ailesinin 2 yaşındaki kızı Şeymanur Gür, iddiaya göre evde bulunan fıstık ağacı için kullanılan tarım ilacını ne olduğunu bilmeden içti. Şeymanur'un bir süre sonra fenalaşması üzerine ailesi, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahalenin ardından Şeymanur'u Şirvan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Tedaviye alınan Şeymanur, durumunun ciddi olması nedeniyle  Siirt Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastaneye getirilen küçük kız, midesinin yıkanmasının ardından Yoğun Bakım Ünitesi'ne alındı. Şeymanur'un hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

- Siirt

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 10:20 Kaynak: DHA

Şirvan, Siirt, 3. Sayfa
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