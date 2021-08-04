Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Görgü Mahallesi'ndeki bahçeli evde yaşayan 80 yaşındaki Hüseyin Bahçalı ile 79 yaşındaki eşi Fatma Bahçalı, vitamin zannederek tarım ilacını ekmeğin üzerine damlatıp yedi.
Çocuklarının telefonla ulaştığı yaşlı çiftin sağlık durumlarının kötü olması üzerine 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istendi.
Ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çift müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
Son Dakika › 3. Sayfa › Tarım ilacını vitamin zannedip yediler! Yaşlı çift yaşamını yitirdi. - Son Dakika