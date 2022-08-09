Tarım ilaçları, bal üretiminde verimi düşürdü - Son Dakika
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Tarım ilaçları, bal üretiminde verimi düşürdü

09.08.2022 11:02
Tarım ilaçları, bal üretiminde verimi düşürdü

Tarım ilaçları, bal üretiminde verimi düşürdü En tatlı hasat başladı, tarım ilaçları ise verimi düşürdü Sivas'ta arıcılık yapan Halit Tomakin tarım ilaçlarının bal üretiminde verimi düşürdüğünü söyledi.

Tarım ilaçları, bal üretiminde verimi düşürdü

En tatlı hasat başladı, tarım ilaçları ise verimi düşürdü

SİVAS - Sivas'ta arıcılık yapan Halit Tomakin tarım ilaçlarının bal üretiminde verimi düşürdüğünü söyledi.

Türkiye'de bal üretiminde önemli bir yere sahip olan Sivas'ta üreticilerin yüzü gülmedi. Geçen yıllara oranla bal hasadında azalma olduğunu belirten arıcılar piyasada sahte balların artması nedeniyle gerçek bal fiyatının düşük kaldığını söylediler. Ordu'dan Sivas'a bal üretimine gelen gezgin arıcı Halit Tomakin, bu yıl bal üretiminde beklenen verimin olmadığını söyleyerek, geçen yıl 11 ton bal elde ederken bu yıl 3.5 ton bal elde ettiklerini söyledi. Tomakin, verimin düşük olmasını besleme şekerinin pahalı olması ve tarım ilaçlarına bağladı. Tarım ilaçlarının ve büyükbaş hayvanların florayı bozduğuna değinen Tomakin, bu nedenle bal akışının yavaşladığını ifade etti.

Rekolte düştü

Gezgin arıcı Halit Tomakin, bu yıl rekoltenin düştüğünü söyleyerek, "Bu yıl rekolte düşük. Besleme şekeri alamadığımızdan dolayı. Geçen yıl rekolte 11 ton bu yıl 3.5 ton. Hasada başladık. Piyasa da dengesizlik çok. Geçen yıla nazaran girdilere bakarsan fiyatlar düşük. Geçen yıl 30-40 lira civarında veriyorduk. Bu yıl 70-80 lira. Ama Aslında 120-130'a vermemiz lazım. Piyasada sahte balların çok olmasından dolayı bizim malların değeri düşüyor. Besleme şekerinin de pahalı olmasından ne bulursa arıya veriyorlar. O da bizim malın değerini düşürüyor. Hasat 9'uncu aya kadar sürer. Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. Bal şifa kaynağıdır. Ama üretim şekli son zamanlarda biraz değişti. Eşimle beraber bu işi yapıyoruz. Birbirimize destek oluyoruz" dedi.

Bal akımı yavaş

Tomakin, bal akışının yavaş olduğunu belirterek, "70-80'li yıllara bakarsak verim çok düşük. Çünkü Tarım ilaçları, arazide hayvanların çok olması ve gezip çiçekleri parçalaması flora açısından düşürüyor. O yüzden bal akımı yavaş. Çok hızlı bir bal akımı yok. En fazla tarım ilaçları etkiliyor" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Türkiye, Sivas, Güncel, Son Dakika

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