Son Dakika Haberleri: Tarım ilaçlarının bulunduğu depoda korkutan yangın
Son Dakika 3. Sayfa Tarım ilaçlarının bulunduğu depoda korkutan yangın

Tarım ilaçlarının bulunduğu depoda korkutan yangın

6 saat önce

Tarım ilaçlarının bulunduğu depoda korkutan yangın Depo yangınında tüm tarım ilaçları kullanılamaz hale geldiKARAMAN - Karaman'da tarım ilaçlarının bulunduğu depoda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, tüm ilaçlar kullanılamaz hale geldi.

Tarım ilaçlarının bulunduğu depoda korkutan yangın

Depo yangınında tüm tarım ilaçları kullanılamaz hale geldi

KARAMAN - Karaman'da tarım ilaçlarının bulunduğu depoda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, tüm ilaçlar kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Urgan Mahallesindeki Tekmarsan Sanayi Sitesinde bulunan bir depoda çıktı. Edinilen bilgiye göre, içerisinde tarım ilaçlarının bulunduğu depoda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Hızla büyüyen alevler, iş yerinin büyük bölümünü etkisi altına aldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı iki saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası depodaki tüm ilaçlar yanarak kullanılamaz hale gelirken, ekiplerin yangının çıkış sebebinin belirlenmesine yönelik çalışma yapacağı öğrenildi.

Tarım ilaçlarının bulunduğu depoda korkutan yangın

Karaman, İtfaiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 07:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İstanbul İl Tarım Müdürlüğü'nden ıspanak zehirlenmeleriyle ilgili açıklama: Zehirli otlar karıştı
ISPANAĞA KARIŞTIĞI BELİRTİLEN BİTKİNİN FOTOĞRAFI Taksim'de korkutan yangın: Vatandaşlarda paniğe neden oldu Beşiktaş'ta bir kişinin ölümüne sebep olan özel halk otobüsü şoförü tutuklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2019 01:33:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tarım ilaçlarının bulunduğu depoda korkutan yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]