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Tarım işçileri bayramı tarlada çalışarak geçiriyor

9 dakika önce

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde tarım işçileri Ramazan Bayramı'nı evlerinden uzakta çalışarak geçiriyor.

Tarım işçileri bayramı tarlada çalışarak geçiriyor, System.String[]
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde tarım işçileri Ramazan Bayramı'nı evlerinden uzakta çalışarak geçiriyor.
Çevre il ve ilçelerden gelerek Suruç ilçesine bağlı Bitkili Mahallesi'nde sebze ve pamuk tarlalarında çalışan işçiler, bayramda, sevdiklerinden ve akrabalarından kilometrelerce uzakta olmanın burukluğunu yaşıyor.
Yılın yaklaşık 8 ayında evlerinden uzakta tarlalarda çalışan işçiler bayram, yağmur, kar, sıcak demeden sabahın ilk ışıklarıyla tarlanın yolunu tutup gün batımına kadar ter döküyor.
Hava sıcaklığının 30 derecenin üzerinde ölçüldüğü yörede zor şartlarda çalışan işçiler, bu bayramı da memleketlerinden, akrabalarından uzakta geçiriyor.
Tarım işçisi Salih Ay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun yıllardır ailesiyle tarım işçiliği yaparak geçimlerini sağladıklarını söyledi.
Bayramı sevdiklerinden uzak oldukları için buruk geçirdiklerini belirten Ay, "Sebze ve pamuk ektik. Yılın 6 ayı burada çocuklarımla yaşıyoruz. Arazide ailemle tek başımıza yaşıyoruz. Mecburen çalışıyoruz. Çalışmadığımız zaman evimize ekmek götüremiyoruz, aç kalırız. Bizim için bayramlar fark etmiyor. Zaten gece gündüz çalışıyoruz." dedi.
Yaklaşık 50 yıldan bu yana tarım işçisi olarak çalıştığını anlatan Ay, "Bayramları tarlada geçiriyoruz. Arazi olduğu için yılan, akrep, köpek gibi zararlı hayvanların içinde yaşamak zorundayız. Herkes ekmeği peşinde. Tarladaki ürün verimli olursa, o yıl bereketli geçerse asıl bayramımız o zaman olur." diye konuştu.
İşçilerden Mehmet Yavuztürk de zor şartlar altında çalıştıklarını aktararak, "Burada kazandığımız parayla ailelerimize maddi anlamda destek olmaya çalışıyoruz. Ömrümüz tarlada çalışarak geçiyor. Zor da olsa sabredip çalışmamıza devam ediyoruz. Bunları biz yaşadığımız için ileride çocuklarımıza yaşatmak istemiyoruz." şeklinde konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 11:24 Kaynak: AA
Şanlıurfa, Ramazan Bayramı, İşçi, Güncel
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