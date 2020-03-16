Tarım işçileri için hazırlanan depoda yangın çıktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tarım işçileri için hazırlanan depoda yangın çıktı - Son Dakika

Tarım işçileri için hazırlanan depoda yangın çıktı

6 saat önce

Tarım işçileri için hazırlanan depoda yangın çıktı Tarım firmasına ait depoda çıkan yangın korkuttu Isparta'da seralar bölgesinde bir tarım firmasına ait depoda çıkan yangın korkuttu.

Tarım işçileri için hazırlanan depoda yangın çıktı

Tarım firmasına ait depoda çıkan yangın korkuttu

ISPARTA - Isparta'da seralar bölgesinde bir tarım firmasına ait depoda çıkan yangın korkuttu.

Yangın saat 22.00 sıralarında Modern Evler Mahallesi'ndeki seralar bölgesi olarak adlandırılan bölgede bir tarım firmasına ait depoda çıktı. Edinilen bilgiye göre tarım işçilerinin konaklaması için hazırlanan depodan dumanların yükselmesinin ardından çevredeki vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Kısa zamanda olay yerine gelen Isparta Belediyesi itfaiye ekipleri depoya kilitli kapıyı ve pencereleri kırarak girebildi. İtfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucunda yangını söndürürken, depo kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında içeride kimsenin bulunmadığı öğrenilirken yangının çıkış sebebine ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Tarım işçileri için hazırlanan depoda yangın çıktı

Isparta, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 12:08 Kaynak: İHA
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