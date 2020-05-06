Tarım işçileri, koronavirüse rağmen üretimi sürdürüyor - Son Dakika

ADANA'da koronavirüs salgınına rağmen tarımda üretim aralıksız devam ediyor. Çoğunluğunu Suriyelilerin oluşturduğu mevsimlik tarım işçileri, zor şartlarda çadır kentlerde kalarak üretime devam ediyor.

Karataş ilçesi Tabaklar Mahallesi'ndeki çadır kentte büyük çoğunluğunu Suriyelilerin oluşturduğu bin 700 mevsimlik tarım işçisi ve ailesi, üretime devam ediyor. Özellikle yağmurun etkisini gösterdiği günlerde yaşam şartlarının bir hayli zorlaştığı çadır kentin nüfusunun büyük bir kısmını ise çocuklar oluşturuyor. Sabahın ilk ışıklarında bölgeye yakın tarlalarda çalışmaya başlayan tarım işçileri, bu mesaiyi sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde de sürdürüyor.

Tarım işçilerinin sokağa çıkma kapsamı dışında bırakılmalarına sevindiklerini söyleyen tarım işçileri, böylece maddi olarak kayıp yaşamadıklarını ve üretime katkı sunmaya devam ettiklerini belirtti. İçişleri Bakanlığı 'nın genelgesi ile tarım işçilerinin kaldığı çadır kentlerde mevsimlik işçilere sağlık hizmetlerinin verilip devamının sağlanması, barınma ve konaklama yerlerinin düzenli şekilde dezenfekte edilmesi, çalışma ortamlarında içilebilir, kullanılabilir uygun su temininin sağlanması, katı ve evsel atıkların bertarafı ve çevre koşullarının denetlenmesi çalışmaları yetkililer tarafından düzenli aralıklarla sürdürülüyor.

'YAĞMUR, HAYATIMIZI ZORLAŞTIRIYOR'

Çocukluğundan itibaren tarım işçiliği yaptığını belirten Ayşe Bayman (21), neredeyse her gün tarlada çalıştığını söyledi. Çadırda yaşamanın zor olduğunu dile getiren Bayman, "Hayat burada haliyle zorlaşıyor. Yemek yapacağımız zaman rüzgar engel oluyor. Yağmur yağdığı günlerde daha zor oluyor. Odun bulmakta zorlanıyoruz. Bunun yanında sağlık durumumuz buraya gelen sağlıkçılar tarafından düzenli olarak kontrol ediliyor" diye konuştu.

Ailesiyle birlikte çadırda kalan tarım işçisi Ömer Demir (56) ise tarlada çalışıp öğleden sonra işleri bitince çadırda 7 taş oynayarak vakit geçirdiklerini belirtti.