Tarım işçileri sabah saat 5'te "1 Ekmek 1 Çorba' ile ısınıyor - Son Dakika

Tarım işçileri sabah saat 5'te "1 Ekmek 1 Çorba' ile ısınıyor

26.11.2020 10:56
Tarım işçileri sabah saat 5'te

Mersin Büyükşehir Belediyesi, sabahın çok erken saatlerinden yataklarından kalkarak iş başı yapmak için yola düşen tarım işçilerinin içini çorbayla ısıtıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, sabahın çok erken saatlerinden yataklarından kalkarak iş başı yapmak için yola düşen tarım işçilerinin içini çorbayla ısıtıyor. "1 Ekmek 1 Çorba' projesi çerçevesinde, Tarsus'ta sabah saat 05.00'te tarlalarda çalışmak için servislere binen tarım işçilerine ekmek ve çorba dağıtılıyor. Soğuk havada içleri ısıtan çorbadan fabrika işçileri ve Tarsus Yaş Sebze Meyve Halinde çalışan esnaf da faydalanıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin '1 Ekmek 1 Çorba' projesi, 6 ilçede 28 noktada vatandaşlara ulaştırılıyor. Sıcak çorbalar önümüzdeki günlerde 13 ilçenin tamamında vatandaşlara dağıtılacak. Büyükşehir Belediyesi Aşhanesinde usta aşçılar tarafından hijyenik koşullarda hazırlanan mercimek çorbası, yemek dağıtım araçlarına yerleştiriliyor ve belirlenen programa göre her gün farklı noktalarda sabah 07.00-09.00 saatleri arasında dağıtılıyor.

Sabah 5'te emekçilere ulaştırılıyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in öncülüğünde gerçekleştirilen '1 Ekmek 1 Çorba' projesi kapsamında tarım işçileri de unutulmuyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Yardımlar Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında Tarsus'ta her hafta salı günü havanın daha aydınlanmadığı saat 05.00'te Gazipaşa Bulvarı üzerinde işe gitmek için servis bekleyen veya servislerle bölgeden geçen tarım işçilerine sıcak çorba dağıtımı yapılıyor.

Soğuk havada içleri ısıtan çorbadan bölgeden geçen fabrika işçileri de faydalanırken, aynı gün Büyükşehir ekipleri Tarsus Yaş Sebze Meyve Hal Kompleksi içinde yer alan esnafa da sıcak çorba dağıtımı yapıyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin resmi web sayfası mersin.bel.tr'de de duyurulan çorba dağıtım noktaları arasında Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri de yer alıyor. - MERSİN

Tarım işçileri sabah saat 5'te 1 Ekmek 1 Çorba' ile ısınıyor
Tarım işçileri sabah saat 5'te 1 Ekmek 1 Çorba' ile ısınıyor
Tarım işçileri sabah saat 5'te 1 Ekmek 1 Çorba' ile ısınıyor
Tarım işçileri sabah saat 5'te 1 Ekmek 1 Çorba' ile ısınıyor

Büyükşehir Belediyesi, Tarsus, Mersin, Tarım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tarım işçileri sabah saat 5'te '1 Ekmek 1 Çorba' ile ısınıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Akıncı Üssü Davası'nda; sivil imamlar ve Ankara'yı bombalayan pilotlar 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı Maradona'nın ölümü sonrası İngiliz basınının attığı manşetler büyük tepki çekti Takımı ligde son sıraya düşünce Acun, yöneticileri görevden alıp takımı revize edecek Merkez Bankası'ndan yükselen dolar için yeni hamle: Swap ihale limitlerini yükseltti Star TV'nin bir kadının bıçaklandığı sahneyi "En güzel an" etiketiyle paylaşması sosyal medyayı ayağa kaldırdı Adana'da hobi için beslediği kazlarla çiftlik kurdu, Türkiye'nin her yerine satış yapıyor 96 yaşında koronavirüsü yenip sırrını anlattı: Süt, bal ve pekmez tükettim Koronavirüs vakaları arttı, Bakan Koca korkutan verileri açıkladı! İşte il il yoğun bakım doluluk oranları
Şeyma Subaşı, kızıyla fotoğrafına parayla ilgili yorum yapan takipçisine küfrederek cevap verdi Şeyma Subaşı, kızıyla fotoğrafına parayla ilgili yorum yapan takipçisine küfrederek cevap verdi         
10:48
Trump kaybetti ama pes etmiyor: Bu seçimleri geri döndürmeliyiz Trump kaybetti ama pes etmiyor: Bu seçimleri geri döndürmeliyiz         
10:28
Fransızların skandal Dağlık Karabağ kararına Dışişleri'nden tepki: Taraflı olduğunun açık göstergesidir Fransızların skandal Dağlık Karabağ kararına Dışişleri'nden tepki: Taraflı olduğunun açık göstergesidir         
10:21
Son Dakika! Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz terör operasyonunda gözaltına alındı Son Dakika! Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz terör operasyonunda gözaltına alındı         
09:52
Engelli kızının ellerini bağlayarak rehabilitasyona götüren anne kan dondurdu Engelli kızının ellerini bağlayarak rehabilitasyona götüren anne kan dondurdu         
09:38
Sadakatsiz'de Asya'nın tehlikeli planı izleyicileri ekrana kilitledi Sadakatsiz'de Asya'nın tehlikeli planı izleyicileri ekrana kilitledi         
09:31
Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası ikinci el otomobil fiyatlarında yükseliş durdu, hareketlilik başladı Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası ikinci el otomobil fiyatlarında yükseliş durdu, hareketlilik başladı         
09:02
Koronavirüs sonrası karavan satışları patladı! Almak isteyen 1 yıl sırada bekliyor Koronavirüs sonrası karavan satışları patladı! Almak isteyen 1 yıl sırada bekliyor         
08:13
Habertürk'te gerginlik çıkaran 'fare' tartışması! Mete Yarar, Deniz Zeyrek'e kızıp canlı yayını terk etti Habertürk'te gerginlik çıkaran 'fare' tartışması! Mete Yarar, Deniz Zeyrek'e kızıp canlı yayını terk etti         
00:48
Yeni şarkısıyla farkındalık yaratmak isteyen Yonca Evcimik, eleştiri oklarının hedefi oldu Yeni şarkısıyla farkındalık yaratmak isteyen Yonca Evcimik, eleştiri oklarının hedefi oldu         
23:50
Ağabeyini belediye imar müdürü yapan belediye başkanından garip savunma: Hepimiz akrabayız Ağabeyini belediye imar müdürü yapan belediye başkanından garip savunma: Hepimiz akrabayız         
23:06
Türkiye, belirti göstermeyen korona hastalarının da açıklanmasıyla dünyada günlük vaka sayısında 3'üncü sıraya yükseldi Türkiye, belirti göstermeyen korona hastalarının da açıklanmasıyla dünyada günlük vaka sayısında 3'üncü sıraya yükseldi         
22:49
İbo Show'da büyük sürpriz! İki eski dost bir araya geliyor İbo Show'da büyük sürpriz! İki eski dost bir araya geliyor         
22:41
Son Dakika! Bakan Koca, sert tedbirlerin sinyalini verdi: Kısıtlamalar gerektiğinde daha da genişletilebilir Son Dakika! Bakan Koca, sert tedbirlerin sinyalini verdi: Kısıtlamalar gerektiğinde daha da genişletilebilir         
20:42
Çok konuşulacak görüntüler! Selin Ciğerci'nin Tolga Polat ile samimi fotoğrafları ortaya çıktı Çok konuşulacak görüntüler! Selin Ciğerci'nin Tolga Polat ile samimi fotoğrafları ortaya çıktı         
19:19
Uzmanlar araştırdı: Ağız gargarası koronavirüsün çoğalmasını engelliyor Uzmanlar araştırdı: Ağız gargarası koronavirüsün çoğalmasını engelliyor         
17:02
Lüks cipteki infazın detayları kan dondurdu: Önce iki arkadaşını öldürdü, sonra intihar etti Lüks cipteki infazın detayları kan dondurdu: Önce iki arkadaşını öldürdü, sonra intihar etti         
16:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2020 11:01:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tarım işçileri sabah saat 5'te "1 Ekmek 1 Çorba' ile ısınıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei