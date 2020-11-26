Tarım işçileri sabah saat 5'te "1 Ekmek 1 Çorba' ile ısınıyor - Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediyesi, sabahın çok erken saatlerinden yataklarından kalkarak iş başı yapmak için yola düşen tarım işçilerinin içini çorbayla ısıtıyor. "1 Ekmek 1 Çorba' projesi çerçevesinde, Tarsus'ta sabah saat 05.00'te tarlalarda çalışmak için servislere binen tarım işçilerine ekmek ve çorba dağıtılıyor. Soğuk havada içleri ısıtan çorbadan fabrika işçileri ve Tarsus Yaş Sebze Meyve Halinde çalışan esnaf da faydalanıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin '1 Ekmek 1 Çorba' projesi, 6 ilçede 28 noktada vatandaşlara ulaştırılıyor. Sıcak çorbalar önümüzdeki günlerde 13 ilçenin tamamında vatandaşlara dağıtılacak. Büyükşehir Belediyesi Aşhanesinde usta aşçılar tarafından hijyenik koşullarda hazırlanan mercimek çorbası, yemek dağıtım araçlarına yerleştiriliyor ve belirlenen programa göre her gün farklı noktalarda sabah 07.00-09.00 saatleri arasında dağıtılıyor.

Sabah 5'te emekçilere ulaştırılıyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in öncülüğünde gerçekleştirilen '1 Ekmek 1 Çorba' projesi kapsamında tarım işçileri de unutulmuyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Yardımlar Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında Tarsus'ta her hafta salı günü havanın daha aydınlanmadığı saat 05.00'te Gazipaşa Bulvarı üzerinde işe gitmek için servis bekleyen veya servislerle bölgeden geçen tarım işçilerine sıcak çorba dağıtımı yapılıyor.

Soğuk havada içleri ısıtan çorbadan bölgeden geçen fabrika işçileri de faydalanırken, aynı gün Büyükşehir ekipleri Tarsus Yaş Sebze Meyve Hal Kompleksi içinde yer alan esnafa da sıcak çorba dağıtımı yapıyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin resmi web sayfası mersin.bel.tr'de de duyurulan çorba dağıtım noktaları arasında Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri de yer alıyor. - MERSİN