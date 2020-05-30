Adana'da, mevsimlik tarım işçilerinin, başta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını olmak üzere çeşitli hastalıklardan korunması amacıyla, aralarından "öncü" olarak belirlenen kadınlara sağlık okuryazarlığı eğitimi veriliyor.

Valilik bünyesinde kurulan Mevsimlik Tarım İşçileri Bürosu, Çukurova Kalkınma Ajansının desteğiyle, mevsimlik tarım işçilerinin sağlığının ve gıda tedarik zincirinin korunması amacıyla proje hazırladı.

Projede, Seyhan, Yüreğir, Karataş ve Yumurtalık ilçelerinde çadır alanlarında kalan tarım işçilerinin başta Kovid-19 olmak üzere sağlık sorunları yaşamaları durumunda başvurabilmeleri için, aralarından "öncü" kadınlar belirlendi.

Çadır alanlarına giden görevliler, "sağlık elçisi" olacak kadınları, başta sosyal mesafe, doğru el yıkama teknikleri gibi konularda bilgilendiriyor. Bu kapsamda kadınlara, sağlık okuryazarlığı eğitimi veriliyor.

Belirlenen kadınlar, sorumlu oldukları çadırlarda kalan ailelerin herhangi bir sağlık sorunu yaşaması durumunda, sahada başvurabilecekleri ilk merci olacak. Sağlık kurumları da işçilerin sağlığına ilişkin ilk bilgileri bu kadınlardan alacak.

Proje kapsamında, 60 kadının "sağlık elçisi" olarak belirlenmesi hedefleniyor.

Proje danışmanı Ebru Aysan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, neredeyse yılın 12 ayı tarım yapılan Adana'da yaklaşık 15 bin aktif mevsimlik tarım işçisi bulunduğunu söyledi.

Çadır alanlarının görevliler tarafından belirli aralıklarla dezenfekte edildiğini belirten Aysan, görevlilerin çadır sakinlerine salgın hakkında broşürler dağıttığını, ulaştıkları herkese sosyal mesafe, el yıkama gibi konuları anlattığını dile getirdi.

Sahadaki işçilerin yaşadıkları alanda sağlık konusunda kolaylıkla ulaşabileceği, sorunları üst makama aktarabilecek bir aracıya ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Aysan, "Çadır bölgeleri sağlık kurumlarına uzak olduğundan kendi içlerinde öncü kadınlar belirledik. Sağlık konusunda sıkıntı yaşayan işçilerin, ilk olarak kendi bölgelerindeki bu kadınlara ulaşmalarını hedefliyoruz." dedi.

Öncü kadınlarda ateş ölçer olacak

Aysan, kadınlara, öncelikle Kovid-19 olmak üzere genel olarak sağlık alanında kapsamlı bir eğitim vereceklerini belirtti.

Bu kadınlarda sürekli olarak ateş ölçer olacağını dile getiren Aysan, "Kadınlardan belirlediğimiz 'sağlık elçileri' sahada bizim gözümüz kulağımız olacak. Salgın bittikten sonra da mobil ekip o gün buraya gelemese bile, biz sahayla ilgili verileri kendilerinden alabileceğiz." ifadelerini kullandı.

Aysan, çalışmalarına destek veren Vali Mahmut Demirtaş ve tüm yetkililere teşekkür etti.

Öncü kadınlar

Belirlenen kadınlardan Gülçin Işık da görevlilerin kendisini sorumlu oldukları işçilerin sağlık durumlarını takip etmesi için bilgilendirdiğini söyledi.

Işık, "Bize salgın hakkında bilgi verildi. İşçilerin sağlık durumlarını kontrol edeceğim. Yaşlıların kendilerini izole etmelerini sağlayacağım. Bu şekilde konuların gelip anlatılması insanlara yalnız olmadıklarını hissettiriyor." dedi.

Hatun Memiş de görevini en iyi şekilde yerine getirmeye çalışacağını kaydetti.