Tarım işçileri, sosyal mesafeyi koruyarak halay çekti - Son Dakika

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Tarım işçileri, sosyal mesafeyi koruyarak halay çekti
6 saat önce
BİNGÖL'de, tarım işçileri, verdikleri mola sırasında koronavirüs tedbirleri nedeniyle sosyal mesafeyi sopalarla ayarlayarak halay çektı.
BİNGÖL'de, tarım işçileri, verdikleri mola sırasında koronavirüs tedbirleri nedeniyle sosyal mesafeyi sopalarla ayarlayarak halay çektı.
Bingöl'de, tarlada budama ve temizlik çalışması yapan tarım işçileri, verdikleri molada birer metrelik sopalarla sosyal mesafeyi koruyarak halay çekti. Koranavirüs tedbirleri nedeniyle sosyal mesafeyi koruyan tarım işçilerin halay çekme görüntüleri yoğun ilgi gördü.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 06:29 Kaynak: DHA
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