Son Dakika Haberleri: Tarım işçileri taşıyan minibüs takla attı: 14 yaralı
Son Dakika Güncel Tarım işçileri taşıyan minibüs takla attı: 14 yaralı

Tarım işçileri taşıyan minibüs takla attı: 14 yaralı

1 saat önce

Tarım işçileri taşıyan minibüs takla attı: 14 yaralıNİĞDE'de, Suriyeli tarım işçilerini taşıyan minibüs, arka lastiğinin patlaması sonucu takla attı.

Tarım işçileri taşıyan minibüs takla attı: 14 yaralı

NİĞDE'de, Suriyeli tarım işçilerini taşıyan minibüs, arka lastiğinin patlaması sonucu takla attı. Kazada, 4'ü ağır 14 işçi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Niğde- Çamardı yolu Ovacık Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan, 01 MA 3159 plakalı minibüsün seyir halindeyken sağ arka lastiği patladı. Minibüsün ismi açıklanmayan sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç takla attı. Kazada 14 işçi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Tarım işçileri taşıyan minibüs takla attı: 14 yaralı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 08:29 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eniştesini tarım ilacı enjekte ederek öldürdü
Niğde'de tarım işçilerini taşıyan minibüs takla attı: 14 yaralı Trump bir skandala imza attı: Teröristbaşını ABD'ye davet etti Soçi Mutabakatı sonrası Rusya sınırda devriyeye başladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2019 21:41:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tarım işçileri taşıyan minibüs takla attı: 14 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]