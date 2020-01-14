Tarım işçilerine insani yardım malzemesi dağıtıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tarım işçilerine insani yardım malzemesi dağıtıldı - Son Dakika

Tarım işçilerine insani yardım malzemesi dağıtıldı

6 saat önce

Adana'da geçen ay sonunda aşırı yağışlar nedeniyle yaşanan sel felaketi sonrası, çadırlarda yaşayan tarım işçilerine insani yardım malzemesi dağıtıldı.

Tarım işçilerine insani yardım malzemesi dağıtıldı, System.String[]

Adana'da geçen ay sonunda aşırı yağışlar nedeniyle yaşanan sel felaketi sonrası, çadırlarda yaşayan tarım işçilerine insani yardım malzemesi dağıtıldı.


Adana Çocuk ve Kadın Hakları Derneğinin başlattığı kampanyada toplanan ilk yardım malzemeleri, Adana Büyükşehir Belediyesinin araç desteğiyle Yumurtalık ilçesine bağlı Yeşilköy Mahallesine götürüldü. İlk aşamada 90 çocuk ve 35 aileye ulaşıldı.


Dernek başkanı Çiğdem Akça, yaptığı açıklamada, "Adana'mızda yaşanan sel felaketi dolayısıyla Instagram üzerinden yürüttüğümüz insani yardım kampanyamıza, Ankara, İstanbul, Bursa, Çanakkale, Mersin gibi illerimizden koli koli bağışlar kargo ile gönderildi. Derneğimiz üzerinden dağıtılmak üzere bağışlanan çocuk bot, mont, ayakkabı ve muhtelif giysiler, ev eşyası, battaniyeler ve yorganlar, kilimler ve çarşaflar, kadın ve erkek kıyafetleri, süt, bakliyat, sıvı yağ gibi gıda ürünleri dağıttık" dedi. - ADANA

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 02:49 Kaynak: İHA
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