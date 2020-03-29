Tarım işçilerine korona virüs tedbiri - Son Dakika
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Tarım işçilerine korona virüs tedbiri

23 dakika önce

Tarım ve Orman Bakanlığı, tarımsal üretimin aksatılmadan yürütülmesi ve gıda arz güvenliğinin sağlanmasında önemli bir görev üstlenen mevsimlik tarım işçilerinin, korona virüs (Kovid-19) nedeniyle hijyen ve koruyucu malzemelere erişimi ile nakil ve barınma koşullarının iyileştirilmesi için...

Tarım işçilerine korona virüs tedbiri, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığı, tarımsal üretimin aksatılmadan yürütülmesi ve gıda arz güvenliğinin sağlanmasında önemli bir görev üstlenen mevsimlik tarım işçilerinin, korona virüs (Kovid-19) nedeniyle hijyen ve koruyucu malzemelere erişimi ile nakil ve barınma koşullarının iyileştirilmesi için harekete geçti.


Bakanlık, pandemi niteliği kazanan korona virüs (Kovid-19) ile etkin mücadelenin yanında, tarımsal üretimde sürdürülebilirliği sağlamak ve gıda arz güvenliğinin korunmasında önemli bir görev üstlenen mevsimlik tarım işçileriyle ilgili gerekli tedbirlerin alınması amacıyla 81 İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne talimat gönderdi.


Bu çerçevede illerdeki tarım takviminin dikkate alınarak bitkisel üretim faaliyetlerinin aksatılmadan yürütülmesi için diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği halinde gerekli tedbirlerin ivedilikle alınması, herhangi bir aksaklık yaşanması durumunda ise bakanlığa bilgi verilmesi istendi.


Buna göre, bitkisel üretim faaliyetlerinin gereği olan ekim, dikim, gübreleme, sulama, ilaçlama, çapalama, bakım faaliyetlerinin kesintisiz devam etmesi için çiftçilerin veya tarım işçilerinin, işletmelere (tarla, bahçe, sera) alınan tedbirler çerçevesinde erişimleri sağlanacak.


Salgın nedeniyle tarım işçilerinin hijyen ve koruyucu malzemelere erişiminde aksaklık yaşanmaması için gerekli tedbirler alınacak. Mevsimlik tarım işçilerinin faaliyetlerine devam edecek şekilde nakilleri ve barınma koşulları düzenlenecek.


Gübre, tohum ve ilaç gibi tarımsal girdilere erişim veya dağıtımda bir sorun oluşmaması için tedbirler alınacak. Bu kapsamda gübre bayilerinde etkin stok kontrolü ve denetim de yapılacak.


Bakanlık ayrıca, hasat edilen ürünlerin aşırı fiyat artışlarına izin vermeyecek şekilde pazara arzının sağlanması için de tedbir alınmasını istedi.


Diğer taraftan İçişleri Bakanlığı da Kovid-19 ile mücadele kapsamında alınan önlemlere ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve 81 il valiliğine; tarımsal üretimin aksatılmaması, tarım işçilerinin ulaşım koşullarının iyileştirilmesi ve hasat edilen tarımsal ürünlerin pazara erişiminin sağlanması için gerekli tedbirlerin alınması konusunda talimat gönderdi. - ANKARA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 10:22 Kaynak: İHA

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