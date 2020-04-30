Tarım işçilerine 'koronavirüs' bilgilendirmesi - Son Dakika

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, çiftçilere ve tarım işletmelerinde çalışanlara maske ile eldiven dağıtılıp, koronavirüse karşı alınması gereken önlemler anlatıldı.

Alaşehir Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, başta bağlarda yaprak toplayan çiftçiler olmak üzere üreticilere ve tarım işletmelerinde çalışanlara koronavirüs salgınına karşı alınması gereken tedbirleri anlattı. İlçedeki 30 asma yaprağı alım merkezinden iç piyasaya günlük ortalama 30 kamyon yaprak gönderilirken, bağlarda çalışan tarım işçilerinin sosyal mesafe kuralına uyup, uymadıkları denetlendi. Kilosu kalitesine göre 3,5 ile 5 lira arasında alıcı bulan bağ yapraklarını toplamak için günün ilk ışıkları ile bağlara gelen tarım işçilerine koronavirüs anlatılıp, alınması gereken tedbirler hatırlatıldı. Tarım işçilerinden sosyal mesafeye uymaları, tokalaşmamaları, her gün ateş ölçümlerini yaptırmaları, hastalık belirtisi göstermeleri halinde en yakın sağlık kuruluşuna gitmeleri, mutlaka maske kullanmaları, sigara içmemeleri; sera, ahır, ağıl gibi faaliyet alanlarının sık sık havalandırılması, hayvanların temizliğine özen gösterilmesi, ortak alet ve makineler kullanılırken mutlaka koruyucu eldiven ve maske takmaları, iş kıyafetleri, koruyucu eldiven ve maskelerini asla başkalarıyla ortak kullanmamaları, tek kullanımlık maske, eldiven ve benzer eşyalarını poşete koyarak çöpe atılmaları, iş kıyafetlerini 60 derecede normal deterjanla yıkamaları istendi. Tarım sektörü çalışanlara ayrıca bu konuda uyarıların yer aldığı, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan broşürler de dağıtıldı.

Bağda asma yaprağı toplayan işçiler, uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirerek, maske ve eldiven takıp, sosyal mesafeyi koruyarak, ekmek parası kazanmak için çalıştıklarını söyledi.

Alaşehir Tarım ve Orman Müdürü Bülent Güleç de "Bağlarda yaprak toplayan üreticilere seslenerek hem kendi sağlığımız hem de tüketicilerin sağlığı için koronavirüs tedbirlerine uygun çalışalım, maskesiz eldivensiz yaprak toplamayalım. Alaşehir üzüm şehri. Çekirdeksiz Sultaniye üzümünün üretiminin en yüksek olduğu ilçeyiz. Müdürlüğümüzce 'Covid-19' mücadele ekibi kurduk. Ekiplerimiz her gün sahadalar. Bundan sonra da sahada çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.