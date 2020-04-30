Tarım işçilerine koronavirüsü anlattılar - Son Dakika
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Tarım işçilerine koronavirüsü anlattılar

6 saat önce

Tarım işçilerine koronavirüsü anlattılarMANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, çiftçilere ve tarım işletmelerinde çalışanlarına maske ve eldiven dağıtılıp, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alması gereken tedbirlere ilişkin önlemler anlatıldı.

Tarım işçilerine koronavirüsü anlattılar

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, çiftçilere ve tarım işletmelerinde çalışanlarına maske ve eldiven dağıtılıp, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alması gereken tedbirlere ilişkin önlemler anlatıldı.

Alaşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, başta bağlarda yaprak toplayan çiftçiler olmak üzere üreticilere, tarım işletmelerinde çalışanları, koronavirüs salgınına karşı alınması gereken tedbirler konusunda bilgilendirdi. İlçedeki 30 asma yaprağı alım merkezinden iç piyasaya günlük ortalama 30 kamyon yaprak gönderilirken, hummalı şekilde çalışmaların devam ettiği bağlarda çalışan tarım işçilerinin sosyal mesafe kuralına uyup, uymadıkları denetlendi. Kilosu kalitesine göre 3.5 ile 5 lira arasında alıcı bulan bağ yapraklarını toplamak için günün ilk ışıkları ile bağlara gelen tarım işçilerine

koronavirüs anlatılıp, alınması gereken tedbirler tek tek anlatıldı. Tarım işçilerinden sosyal mesafeye uymaları, tokalaşmamaları, her gün ateş ölçümlerini yaptırmalarını, hastalık belirtisi göstermeleri halinde en yakın sağlık kuruluşuna gitmeleri mutlaka maske kullanmaları ve sigara içmemeleri, sera, ahır, ağıl gibi faaliyet alanlarının sık sık havalandırılmasını, hayvanların temizliğine özen gösterilmesi, ortak alet ve makineler kullanılırken mutlaka koruyucu eldiven ve maske takılmaları, iş kıyafetleri, koruyucu eldiven ve maskelerini asla başkalarıyla ortak kullanmamaları, tek kullanımlık maske, eldivenlerini ve benzer eşyalarını poşete konarak çöpe atılmaları, iş kıyafetlerin 60 derecede normal deterjanla yıkanması gibi uyarılarda bulunuldu. Tarım sektörü çalışanları ayrıca bu konuda uyarıların yer aldığı Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan broşürler de dağıtıldı.

Bağda asma yaprağı toplayan işçiler, uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirip, maske ve eldiven takıp, sosyal mesafeyi koruyarak ekmek parası kazanmak için çalıştıklarını söyledi.

Alaşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Bülent Güleç, "Bağlarda yaprak toplayan üreticilere seslenerek hem kendi sağlığımız hem de tüketicilerin sağlığı için koronavirüs tedbirlerine uygun çalışalım, maskesiz eldivensiz yaprak toplamayalım. Alaşehir üzüm şehri. Çekirdeksiz Sultaniye üzümünün üretiminin en yüksek olduğu ilçeyiz. Müdürlüğümüzce kovid-19 mücadele ekibi kurduk. Ekiplerimiz her gün sahadalar. Bundan sonra da sahada çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Tarım işçilerine koronavirüsü anlattılar

Alaşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.04.2020 01:56 Kaynak: DHA


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