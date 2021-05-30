TARIM İŞÇİLERİNE KOVİD-19 TESTİ - Son Dakika

MUŞ'ta, tarım alanında ekim, yetiştirme, ilaçlama, hasat gibi tarımsal üretimin herhangi bir aşamasında ücretli-yevmiyeli veya ayni ödeme karşılığında, sürekli ya da gezici olarak mevsimlik çalışan işçiler, Kovid-19 testinden geçirildi.

Muş Ovası'nda kurdukları çadırlar içerisinde yaşam sürdüren mevsimlik tarım işçileri, İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı filyasyon ekiplerince ziyaret edildi. Burada çadır çadır gezerek ailelerle bir araya gelen filyasyon ekipleri, koronavirüs testi yapıp numuneler topladı. Filyasyon ekibi olarak koronavirüs salgınının yayılım hızını en aza indirebilmek için denetim ve genel taramalarını yaparak, önlemler aldıklarını belirten Fizyoterapist Merve Koç, Mevsimlik tarım işçilerimizi çadır kentimizde misafir ediyoruz. Tarım işçilerimizin bu süreçte herhangi bir zorlukla karşılaşmamaları amacıyla koronavirüs tedbirleri kapsamında semptom sorgulamalarını yapıp, PCR testlerini alıyoruz. Hem toplum sağlımız hem de işçilerimizin sağlığı için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Dağ, taş demeden, gece-gündüz demeden, dağ, bayır demeden işlemlerimize devam ediyoruz diye konuştu.

Filyasyon ekibi olarak tarım işçilerini koronavirüs testinden geçirip, numuneler topladıklarını ifade eden Mehmet Haykır ise, Çadırları tek tek gezdik. Tarım işçilerinin testlerini aldık dedi.

Diyarbakır'dan ailesi ile birlikte geldiği Muş'ta mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan Mevlüt Koç, Mevsimlik tarım işçisiyiz. Devletimizin bize sağladığı tarama çalışmasından dolayı teşekkür ediyoruz. Özellikle sağlıkçılarımıza teşekkür ediyoruz diye konuştu.

Tarım işçisi olarak Şanlıurfa'nın Siverek İlçesi'nden Muş'a çalışmaya geldiklerini belirten Fincan Turan da, Allah devletimizden razı olsun. Koronavirüs testlerimizi yapmaya geldiler. İnşallah bir şey çıkmaz. Bizlere yardımcı oldukları ve ilgilendikleri için teşekkür ediyoruz dedi.