Tarım işçilerine sağlık taraması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tarım işçilerine sağlık taraması - Son Dakika

Tarım işçilerine sağlık taraması

6 saat önce

Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, gezici tarım işçilerini sağlık taramasından geçirip, kişisel bakımlarını yaptı, erzak yardımında bulundu.

Tarım işçilerine sağlık taraması, System.String[]

Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, gezici tarım işçilerini sağlık taramasından geçirip, kişisel bakımlarını yaptı, erzak yardımında bulundu.


Tarım İşçilerinin Sorunlarını Tespit Komisyonunun, Kayışlı Mahallesinde çadırlarda yaşayan tarım işçilerine yönelik destek çalışmasıyla ilgili talebi üzerine Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri tarım işçilerini sağlık taramasından geçirdi.


Sağlık taramasına bizzat katılan Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Dr. Rıza Mete, sağlık hizmetinin önemli ve kıymetli olduğunusöyledi. Mete, "Bugün burada çocukların kulak muayeneleri, boğaz bakımı, genel akciğer ve enfeksiyon sorunları olup olmadığını tarıyoruz. İnsanı yaşatmak, sağlık problemlerini çözmek ve hayata bağlamak önemli ve kıymetlidir. Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar'ın talimatları doğrultusunda sağlık taramalarına düzenli ve periyodik olarak devam edeceğiz" dedi.


Mobil kuaför aracında ise tarım işçilerinin kişisel bakımları yapıldı. Kadınların saç ve el bakımları yapılarak, kişisel bakımla ilgili bilgiler aktarıldı. Sağlık taraması ve kişisel bakımları yapılan tarım işçilerine gıda kolileri de dağıtıldı. Saç kesimleri yapılan çocuklara da Seyhan Belediyesi meclis üyeleri tarafından oyuncak verilip, işçilere ve ailelerine de battaniye dağıtıldı. - ADANA

Adana Büyükşehir Belediyesi, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 01:27 Kaynak: İHA
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