Tarım işçilerine yönelik virüs tedbirleri genişletildi - Son Dakika

Korona virüsle mücadele ederken, tarım alanlarındaki çalışmalara ilişkin de yeni bir düzenleme yapıldı. Mevsimlik tarım işçilerinin seyahatleri, konaklayacakları alanlar ve temel ihtiyaçlarının giderilmesine dair tedbirler güncellendi.

Tarım işçilerine yönelik korona virüs tedbirleri genişletildi. Yeni önlem listesini Sağlık Bakanlığı açıkladı. Buna göre tarım işçilerinin seyahatlerine başlamadan önce Kovid-19 ile uyumlu semptom sorgulaması ve ateş ölçümü yapılacak. Seyahat süresince maske takmak zorunlu olacak.

İşçiler konaklayacakları alana geldiklerinde ilk olarak il emniyet müdürlüğüne bilgi verecek ve bölgede yaşayanlarla sosyal iletişim kurmayacak.

İşçiler, günlük hayattaki ihtiyaçalarını karşılamak için kendi aralarında temsilci seçecek. Temsilci aracılığı haricinde, dışarıdan alışveriş yapılmayacak. Sosyal mesafenin korunmadığı alanlarda çalışan işçilerde maske takmak da zorunlu hale getirildi.

Çadırlarda konaklama yapılması durumunda, iki çadır arasında 2 metrelik mesafe bulunacak.. İçindeki her bir kişiye en az 3 metrekare alan düşecek büyüklükte olması da diğer bir şart. Ayrıca barınma ve çalışma alanlarında yıkanma yerleri, en az 10 kişiye 1 yıkanma musluğu ile 50 kişiye bir duş; yaz mevsiminde ise 30 kişiye 1 duş şekilde düzenlenecek.

Korona virüs vakası çıkması halinde kafilesinin, son vakanın çıkmasından itibaren en az 10 gün bulunduğu bölgeden ayrılmasına izin verilmeyecek ve işçiler karantinada tutulacak.

(İHA)