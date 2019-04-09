Son Dakika Haberleri: Tarım İşçilerini Taşıyan Araç Devrildi: Ölü ve Yaralılar Var

Tarım İşçilerini Taşıyan Araç Devrildi: Ölü ve Yaralılar Var

1 saat önce

Tarım işçilerini taşıyan araç devrildi: Ölü ve yaralılar varMANİSA(İHA)- Manisa'nın Soma ilçesinde tarım işçilerini taşıyan araç kaza yaptı.

Tarım işçilerini taşıyan araç devrildi: Ölü ve yaralılar var

MANİSA(İHA)- Manisa'nın Soma ilçesinde tarım işçilerini taşıyan araç kaza yaptı. Seyir halindeyken otobüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 06:00 Kaynak: İHA
İşçi, Manisa, 3. Sayfa
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