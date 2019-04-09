Tarım İşçilerini Taşıyan Araç Devrildi: Ölü ve Yaralılar Var
1 saat önce
Tarım işçilerini taşıyan araç devrildi: Ölü ve yaralılar varMANİSA(İHA)- Manisa'nın Soma ilçesinde tarım işçilerini taşıyan araç kaza yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 06:00 Kaynak: İHA
Tarım işçilerini taşıyan araç devrildi: Ölü ve yaralılar var
MANİSA(İHA)- Manisa
'nın Soma
ilçesinde tarım işçilerini taşıyan araç kaza yaptı. Seyir halindeyken otobüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.
Tarım İşçilerini Taşıyan Otobüs Devrildi! Ölü ve Yaralılar Var
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