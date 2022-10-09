Son dakika haberleri | Tarım işçilerini taşıyan araç kaza yaptı: 4 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Tarım işçilerini taşıyan araç kaza yaptı: 4 yaralı

09.10.2022 17:28

Edinilen son dakika haberine göre - Tarım işçilerini taşıyan araç kaza yaptı: 4 yaralı Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile açık kasa kamyonetin çarpışması sonucu 4 tarım işçisi yaralandı.

- Tarım işçilerini taşıyan araç kaza yaptı: 4 yaralı

MANİSA - Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile açık kasa kamyonetin çarpışması sonucu 4 tarım işçisi yaralandı.

Kaza, Sarıgöl ilçesi Ahmeağa Mahallesi'nde saat 14.20 sıralarında meydana geldi. Sarıgöl yönünden Alaşehir istikametine gitmekte olan Hamdi T. yönetimindeki 45 KA 5891 plakalı açık kasa kamyonet ile arkasından gelen Kadir A. yönetimindeki 45 J 7678 plakalı işçi minibüsü, Ahmetağa Mahallesi döner kavşakta çarpıştı. Kaza yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 tarım işçisi, 112 ambulanslarıyla çevre ilçelerdeki hastanelere sevk edildi. Jandarma kazayla ilgili çalışma başlattı.

Öte yandan kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

(VS-SC-CC-Y)

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Kaynak: İHA

Sarıgöl, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Tarım işçilerini taşıyan araç kaza yaptı: 4 yaralı - Son Dakika

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