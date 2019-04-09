Son Dakika Haberleri: Tarım İşçilerini Taşıyan Araç Kaza Yaptı: Çok Sayıda Yaralı

Tarım İşçilerini Taşıyan Araç Kaza Yaptı: Çok Sayıda Yaralı

27 dakika önce

Manisa'nın Soma ilçesinde tarım işçilerini taşıyan araç kaza yaptı.

Manisa'nın Soma ilçesinde tarım işçilerini taşıyan araç kaza yaptı. Seyir halindeyken otobüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.

(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:26 Kaynak: İHA
İşçi, Manisa, Güncel
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