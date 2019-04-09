Tarım İşçilerini Taşıyan Araç Kaza Yaptı: Çok Sayıda Yaralı
27 dakika önce
Manisa'nın Soma ilçesinde tarım işçilerini taşıyan araç kaza yaptı.
Manisa
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:26 Kaynak: İHA
'nın Soma
ilçesinde tarım işçilerini taşıyan araç kaza yaptı. Seyir halindeyken otobüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.
(İHA)
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