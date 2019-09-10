Son Dakika Haberleri: Tarım işçilerini taşıyan araç uçuruma yuvarlandı; 1 ölü, 5 yaralı
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Tarım işçilerini taşıyan araç uçuruma yuvarlandı; 1 ölü, 5 yaralı

1 saat önce

Tarım işçilerini taşıyan araç uçuruma yuvarlandı; 1 ölü, 5 yaralıAYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan aracın uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Tarım işçilerini taşıyan araç uçuruma yuvarlandı; 1 ölü, 5 yaralı

AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan aracın uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın'ın Bozdoğan ilçesinden Nazilli'nin Bağcıllı Mahallesi'ne incir toplamaya giden tarım işçilerini taşıyan araç Aşağı Bağcıllı mevkiinde sürücüsü Özkan Ş.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile 200 metrelik uçuruma yuvarlandı. Olay esnasında araçta bulunan tarım işçilerinden 6 kişi yaralandı. Kazanın ihbar edilmesinin ardından olay yerine 112 Acil Sağlık, İtfaiye ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi ile Kuyucak İlçe Hastanesi'ne sevk edildi. Kazada araç sürücüsü Özkan Ş. (30), Gözde Ç. (23), Firdevs E. (55), Işılay Ç. (17), Günnur Ç.yaralanırken, Aynur Üstün ise hastanede hayatını kaybetti. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Tarım işçilerini taşıyan araç uçuruma yuvarlandı; 1 ölü, 5 yaralı

Yerel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 07:32 Kaynak: İHA
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