Tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi, 15 kişi yaralandı - Son Dakika
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Tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi, 15 kişi yaralandı

11.05.2022 14:58

Osmaniye'de tarım işçilerini taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu 8'i ağır 15 kişi yaralandı.

Osmaniye'de tarım işçilerini taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu 8'i ağır 15 kişi yaralandı.

Mehmet Sait Avcı idaresindeki 01 KL 831 plakalı tarım işçilerini taşıyan kamyonet, Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu Düziçi gişeleri yakınında devrildi.

Olayı görenlerin ihbarıyla kaza bölgesine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, kamyonetin kasasında bulunan 15 tarım işçisi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Osmaniye ve Düziçi'ndeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 8'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi, 15 kişi yaralandı
Tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi, 15 kişi yaralandı
Tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi, 15 kişi yaralandı
Tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi, 15 kişi yaralandı

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Osmaniye, Kamyonet, Tarsus, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi, 15 kişi yaralandı - Son Dakika


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