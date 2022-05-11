Tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 8'i ağır 15 yaralı - Son Dakika
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Tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 8'i ağır 15 yaralı

11.05.2022 14:34
Tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 8'i ağır 15 yaralı

Osmaniye'de Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolunda tarım işçilerini taşıyan kamyonetin bariyerlere çarparak devrilmesi sonucu 8'i ağır 15 kişi yaralandı.

Osmaniye'de Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolunda tarım işçilerini taşıyan kamyonetin bariyerlere çarparak devrilmesi sonucu 8'i ağır 15 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa'dan Çanakkale'ye çalışmak için giden mevsimlik tarım işçilerini taşıyan Mehmet Sait Avcı yönetimindeki 01 KL 831 plakalı kamyonet, TAG Otoyolu'nun Düziçi ilçesine bağlı Taşoluk mevkisinde direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu bariyerlere çarparak devrildi. Kazada 8'i ağır 15 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

(Merden İslah-İHA)

Tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 8'i ağır 15 yaralı
Tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 8'i ağır 15 yaralı
Tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 8'i ağır 15 yaralı
Tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 8'i ağır 15 yaralı
Tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 8'i ağır 15 yaralı

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Son dakika: OSMANİYE'DE MEVSİMLİK İŞÇİ TAŞIYAN KAMYONET DEVRİLDİ, 15 YARALI Son dakika: OSMANİYE'DE MEVSİMLİK İŞÇİ TAŞIYAN KAMYONET DEVRİLDİ, 15 YARALI Osmaniye'de tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi, 15 kişi yaralandı Osmaniye'de tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi, 15 kişi yaralandı

Osmaniye, Kamyonet, Tarsus, Tarım, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 8'i ağır 15 yaralı - Son Dakika


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