Son Dakika Haberleri: Tarım İşçilerini Taşıyan Midibüs Devrildi: 4 Ölü, 22 Yaralı

Tarım İşçilerini Taşıyan Midibüs Devrildi: 4 Ölü, 22 Yaralı

1 saat önce

Mersin'in Silifke ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

Tarım İşçilerini Taşıyan Midibüs Devrildi: 4 Ölü, 22 Yaralı, System.String[]
Mersin'in Silifke ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Atayurt Mahallesi'nde meydana gelen kazada, çilek tarlasında çalışan işçileri taşıyan Halil İbrahim Yıldız'ın kullandığı 33 KEE 22 plakalı midibüs, virajı alamayarak yolun sağ tarafındaki istinat duvarına çarparak devrildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 01:41 Kaynak: İHA

Mersin, Silifke, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MHP'den İYİ Parti'ye Geçen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Aday Olamadı Adaylığı Kabul Edilmeyen Burhanettin Kocamaz, Cumhur İttifakı Adayını Suçladı

Mersin'de Minibüs Devrildi: 4 Ölü, 26 Yaralı Son Dakika! İstanbul'da 1 Kişinin Öldüğü Patlamada, Olay Yerinden İlk Görüntüler
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.2.2019 15:07:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tarım İşçilerini Taşıyan Midibüs Devrildi: 4 Ölü, 22 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]