Son Dakika Haberleri: Tarım İşçilerini Taşıyan Midibüs Devrildi: 4 Ölü, 22 Yaralı

Tarım İşçilerini Taşıyan Midibüs Devrildi: 4 Ölü, 22 Yaralı

52 dakika önce

Tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 4 ölü, 22 yaralı Mersin'de feci kazaMERSİN - Mersin'in Silifke ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

Tarım İşçilerini Taşıyan Midibüs Devrildi: 4 Ölü, 22 Yaralı, System.String[]
Tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 4 ölü, 22 yaralı
Mersin'de feci kaza

MERSİN - Mersin'in Silifke ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Atayurt Mahallesi'nde meydana gelen kazada, çilek tarlasında çalışan işçileri taşıyan Halil İbrahim Yıldız'ın kullandığı 33 KEE 22 plakalı midibüs, virajı alamayarak yolun sağ tarafındaki istinat duvarına çarparak devrildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:41 Kaynak: İHA

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