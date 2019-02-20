Tarım İşçilerini Taşıyan Midibüs Devrildi: 4 Ölü, 22 Yaralı
52 dakika önce
Tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 4 ölü, 22 yaralı Mersin'de feci kazaMERSİN - Mersin'in Silifke ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.
Tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 4 ölü, 22 yaralı Mersin
'de feci kaza
MERSİN - Mersin'in Silifke
ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Atayurt
Mahallesi'nde meydana gelen kazada, çilek tarlasında çalışan işçileri taşıyan Halil İbrahim Yıldız
'ın kullandığı 33 KEE 22 plakalı midibüs, virajı alamayarak yolun sağ tarafındaki istinat duvarına çarparak devrildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Silifke Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:41 Kaynak: İHA
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