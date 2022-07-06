Son Dakika | Konya'da tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 18 kişi yaralandı

Konya'nın Ilgın ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.
Tarım işçilerinin bulunduğu İsmail Bozoklu idaresindeki 42 GCU 58 plakalı midibüs, ilçeye bağlı Büyükoba Mahallesi'nde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada, araçtaki Dudu Gündüz ve Süleyman Bozdağ olay yerinde hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı. Yaralılar, Yunak, Ilgın ve Akşehir ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.
Gündüz ve Bozdağ'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından Yunak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Durumu ağır olan yaralılardan biri ambulans helikopter ile ikisi ambulansla Konya'ya sevk edildi.
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