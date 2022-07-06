Durumu ağır olan yaralılardan biri ambulans helikopter ile ikisi ambulansla Konya'ya sevk edildi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son Dakika | Konya'da tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 18 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.