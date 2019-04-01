Son Dakika Haberleri: Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Devrildi: 1 Ölü, 11 Yaralı

Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Devrildi: 1 Ölü, 11 Yaralı

1 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3'ü ağır 11 kişi yaralandı.

Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Devrildi: 1 Ölü, 11 Yaralı, System.String[]
Mersin'in Tarsus ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3'ü ağır 11 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Pozantı-Tarsus istikameti Damlama mevkisinde sabah 07.00 sıralarında meydana gelen kazada, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen Suriyeli tarım işçilerini taşıyan minibüs, havanın yağışlı, yolun kaygan olması nedeniyle direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 11 kişi yaralandı.

Yaralılar Tarsus Devlet Hastanesi ve Tarsus Medikal Park Hastanesi'ne kaldırılarak teravi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 08:53 Kaynak: İHA

İşçi, Tarsus, 3. Sayfa
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