Saat 07.30 sıralarında Ereğli'nin Bulgurluk Mahallesi'nde Şanlıurfa'dan Konya'ya tarlada çalışmaya gelen Nezir B. (52) yönetimindeki minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
Şarampole devrilen minibüs sulama kanalı betonuna çarptı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve ambulans sevk edildi.
Kazada hurdaya dönen minibüste bulunan sürücünün eşi Nesibe B. (50) hayatını kaybederken, 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı. Minibüste sıkışan ve ekiplerce kurtarılan yaralılar, Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Tarım işçilerini taşıyan minibüs sulama kanalına devrildi: 1 ölü 8 yaralı - Son Dakika