Tarım işçilerini taşıyan minibüs sulama kanalına devrildi: 1 ölü 8 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Tarım işçilerini taşıyan minibüs sulama kanalına devrildi: 1 ölü 8 yaralı

21.05.2023 14:15

Konya'nın Ereğli ilçesinde meydana gelen olayda tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Saat 07.30 sıralarında Ereğli'nin Bulgurluk Mahallesi'nde Şanlıurfa'dan Konya'ya tarlada çalışmaya gelen Nezir B. (52) yönetimindeki minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

SULAMA KANALINA DEVRİLDİ

Şarampole devrilen minibüs sulama kanalı betonuna çarptı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve ambulans sevk edildi.

Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 8 yaralı

8 KİŞİ YARALANDI

Kazada hurdaya dönen minibüste bulunan sürücünün eşi Nesibe B. (50) hayatını kaybederken, 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı. Minibüste sıkışan ve ekiplerce kurtarılan yaralılar, Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 8 yaralı
Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Ereğli, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tarım işçilerini taşıyan minibüs sulama kanalına devrildi: 1 ölü 8 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
00:52 Juventus'un kabus gibi gecesi! Puanları silinen Juventus rakibi karşısında dağıldı
00:42 Premier Lig'de yeni bir dev! Newcastle, Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor
00:23 Takım resmen dağıldı! Puanları silinen Juventus, aynı gün çifte kabus yaşadı
00:23 Adıyamanlı depremzededen örnek davranış
00:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın PKK iddiasına bir tepki de İmamoğlu'ndan: Montaj olduğunu canlı yayında itiraf etti
00:22 Yeni bir dev doğuyor! Suudi prensin satın aldığı Newcastle, resmen Şampiyonlar Ligi'nde
00:21 WhatsApp'tan sevindiren haber! Mesajlara düzenleme seçeneği geliyor
00:21 Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Oğan'a gönderme: Cehennemin kapılarını kimin kapayacağı artık netleşti
00:16 WhatsApp'ta mesajlara düzenleme seçeneği getirilecek
00:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın PKK iddiasına bir tepki de İmamoğlu'ndan: Montaj olduğunu canlı yayında itiraf etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2023 05:35:48. #1.12#
SON DAKİKA: Tarım işçilerini taşıyan minibüs sulama kanalına devrildi: 1 ölü 8 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement