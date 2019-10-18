Son Dakika Haberleri: Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı - NİĞDE
Son Dakika Güncel Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı - NİĞDE

Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı - NİĞDE

1 saat önce

Niğde'de tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.

Niğde'de tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen tarım işçilerini taşıyan 51 JA 635 plakalı minibüs, Niğde- Kayseri kara yolu Hüyük mevkisi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralanan Kadriye Ataç (42), Ahmet Çetin (17), Melisa Cullaz (19), Urguya Ulukan (44), Ramazan Taşpınar (27), Kamile Çelebi (36), İsmihan Cullaz (53), Sevil Çakıl (35), Gönül Aslan (38), Döne Akdağ (53), Bülent Karadaş (27), Yılmaz Çetin (40) ve Emel Yaşın (31) kaza yerine gelen ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı - NİĞDE

Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 01:58 Kaynak: AA
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