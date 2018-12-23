Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 2 ölü, 16 yaralı
3 saat önce
Niğde'de tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.
Niğde'de tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 02:58
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