Son Dakika Haberleri: Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 2 ölü, 16 yaralı

Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 2 ölü, 16 yaralı

3 saat önce

Niğde'de tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 2 ölü, 16 yaralı, System.String[]
Niğde'de tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 02:58 

Niğde, İşçi, Ekonomi
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