TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS DEVRİLDİ: 2 ÖLÜ, 17 YARALI - TÜM GÖRÜNTÜLERLE - Son Dakika
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TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS DEVRİLDİ: 2 ÖLÜ, 17 YARALI - TÜM GÖRÜNTÜLERLE

06.07.2022 12:41

KONYA'da tarım işçilerini taşıyan minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yaklaşık 15 metre şarampole uçtu.

KONYA'da tarım işçilerini taşıyan minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yaklaşık 15 metre şarampole uçtu. Kazada işçilerden Dudu Gündüz (45) ve Süleyman Bozoklu (20) yaşamını yitirdi, 17 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 06.30 sıralarında Ilgın ilçesi Büyükoba Mahallesi Gölcük Yaylası yakınlarında meydana geldi. Ilgın'dan Yunak'a tarım işçilerini taşıyan İsmail Bozoklu'nun (60) kullandığı 42 GCU 58 minibüs, mıcırlı yolda kontrolden çıkıp 15 metre şarampole uçtu. İhbarla bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada tarım işçilerinden, sürücünün yeğeni Süleyman Bozoklu ve Dudu Gündüz olay yerinde yaşamını yitirdi. Aralarında sürücü ve kadınların da bulunduğu 17 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Ilgın ve Kadınhanı devlet hastanelerine kaldırıldı. Sürücü ise tedavisinin ardından jandarma tarafından gözaltına alındı.

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Kaynak: DHA

Ilgın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS DEVRİLDİ: 2 ÖLÜ, 17 YARALI - TÜM GÖRÜNTÜLERLE - Son Dakika

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SON DAKİKA: TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS DEVRİLDİ: 2 ÖLÜ, 17 YARALI - TÜM GÖRÜNTÜLERLE - Son Dakika
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