Son Dakika Haberleri: Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 7 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 7 yaralı

9 dakika önce

Beypazarı ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Beypazarı ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Okan S. idaresindeki 06 BCA 64 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs, Mahmutlar Mahallesi mevkisinde takla atarak devrildi.

Kazada, minibüs sürücüsü ile Suriye uyruklu 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan bir kişi ise hava ambulansı ile Ankara'ya gönderildi.

Beypazarı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 03:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Samsun'un Terme ilçesinde yaşanan sel çiftçiyi vurdu! Zarar 250 milyon TL
Minibüs bariyerlere çarptı: anne ile kızı öldü, baba ve 2 çocuğu yaralı Sezai Temelli, Gül ve Davutoğlu'nun kayyum tepkisiyle ilgili ilk kez konuştu: Kıymetli Son Dakika! Bakan Soylu, "Kayyumdan hediye aldı" iddiasıyla ilgili harekete geçti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.8.2019 16:08:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 7 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]