Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 7 yaralı
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Beypazarı ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 1'i ağır 7 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 03:58 Kaynak: AA
Beypazarı ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 1'i ağır 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Okan S. idaresindeki 06 BCA 64 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs, Mahmutlar Mahallesi mevkisinde takla atarak devrildi.
Kazada, minibüs sürücüsü ile Suriye uyruklu 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan bir kişi ise hava ambulansı ile Ankara'ya gönderildi.
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