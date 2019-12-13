Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 8 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 8 yaralı - Son Dakika

Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 8 yaralı

6 saat önce

NİĞDE'de tarım işçilerini taşıyan minibüsün, yoldaki buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 8 yaralı, System.String[]

NİĞDE'de tarım işçilerini taşıyan minibüsün, yoldaki buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde Orhanlı beldesi girişinde meydana geldi. Yoldaki buzlanma nedeniyle sürücüsü Y.D.'nin kontrolünden çıkan 51 AAJ 145 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs, devrildi. Kazada, araçtaki Deniz Gezmiş Kahraman, Büşra Kahraman, Mesudiye Özcan, Kezban Demirbaş, Teyhan Kaplan, Rabia Dündaş, Ayfer Dündaş ve Neriman Kahraman yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.


Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 12:37 Kaynak: DHA
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