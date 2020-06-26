Tarım işçilerini taşıyan minibüs ile TIR çarpıştı: 6 ölü, 12 yaralı (2) - Son Dakika

BAŞKAN DEMİRHAN: İŞÇİLER, ŞANLIURFA NÜFUSUNA KAYITLI

Konya'nın Yunak Belediye Başkanı Abdullah Emre Demirhan, Yunak- Polatlı kavşağında, tarım işçilerini taşıyan minibüs ile TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 6 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Başkan Demirhan, "İlçemizde üzücü kaza meydana geldi. Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı tarım işçilerini taşıyan minibüs, kavşakta TIR ile çarpıştı. Kazada 6 vatandaşımız hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza başsağlığı diliyorum" dedi.