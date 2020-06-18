Tarım işçilerini taşıyan minibüs kamyonla çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı - Son Dakika

ISPARTA'nın Şarkikaraağaç ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüs ile kamyon çarpıştı. Kazada tarım işçilerinden Münevver Kay (64) yaşamını yitirdi, 7 işçi de yaralandı.

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