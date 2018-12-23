Son Dakika Haberleri: Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Kaza Yaptı: 2 Ölü, 16 Yaralı

Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Kaza Yaptı: 2 Ölü, 16 Yaralı

3 saat önce

NİĞDE'de tarım işçilerini taşıyan minibüs, yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp, bir evin duvarına çarptı.

Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Kaza Yaptı: 2 Ölü, 16 Yaralı, System.String[]
NİĞDE'de tarım işçilerini taşıyan minibüs, yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp, bir evin duvarına çarptı. Kazada, 2 kişi öldü, 16 kişi de yaralandı.  Kaza, bugün sabah saatlerinde merkeze bağlı  Gölcük beldesinde meydana geldi. Patates hasadında çalışan işçileri taşıyan Ahmet Bayram yönetimindeki 51 HF 111 plakalı minibüs, yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp, bir evin duvarına çarptı. Kazada, işçilerden Songül Demirtaş ve  Reyhan Dündar hayatını kaybetti. 16 işçi de yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla  Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Görüntü Dökümü

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Kaza yerinden görüntüler

SÜRE: 00'30"  BOYUT: 57,2 MB 

Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 11:32 Kaynak: DHA

Niğde, Güncel
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