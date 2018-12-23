Son Dakika Haberleri: Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Kaza Yaptı: 2 Ölü, 16 Yaralı

Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Kaza Yaptı: 2 Ölü, 16 Yaralı

2 saat önce

NİĞDE'de tarım işçilerini taşıyan minibüs, yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp, bir evin duvarına çarptı.

Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Kaza Yaptı: 2 Ölü, 16 Yaralı, System.String[]
NİĞDE'de tarım işçilerini taşıyan minibüs, yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp, bir evin duvarına çarptı. Kazada, 2 kişi öldü, 16 kişi de yaralandı. Kaza, bugün sabah saatlerinde merkeze bağlı Gölcük beldesinde meydana geldi. Patates hasadında çalışan işçileri taşıyan Ahmet Bayram yönetimindeki 51 HF 111 plakalı minibüs, yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp, bir evin duvarına çarptı. Kazada, işçilerden Songül Demirtaş ve Reyhan Dündar hayatını kaybetti. 16 işçi de yaralandı.

Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. - Niğde

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 12:13 Kaynak: DHA

İşçi, Güncel
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