Tarım işçilerini taşıyan minibüs otomobil ile çarpıştı: 8 yaralı, 2 ölü - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün otomobil ile çarpıştığı kazada biri 6 aylık bebek 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Dinar- Çay karayolunun 25. kilometresinde Akçaköy köyü mevkisinde tarım işçilerini taşıyan Hüseyin Akpınar (39) idaresindeki 03 SG 180 plakalı minibüs, Ferhat Abay (25) yönetimindeki 06 AB 5012 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Aysel Abay olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan 6 aylık Nisanur Abay da kaldırıldığı Dinar Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi. Kazada sürücüler ile Menekşe Ezen, Neslihan Ezen, Havva Akpınar, Adile Kiraz, Sultan Sarıtaş ve Nejla Işık adlı yolcular da yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Dinar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

(İHA)