Tarım işçilerini taşıyan minibüs otoyoldaki tünelde takla attı: 16 yaralı - Son Dakika

OSMANİYE'nin Bahçe ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün tünel içinde kontrolden çıkıp, takla atması sonucu 16 kişi yaralandı.

Kaza, gece yarısı Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu Kızlaç Tüneli içinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63 S 1363 plakalı minibüs, tünel içinde kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, takla attı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Can pazarının yaşandığı kazada yaralanan 16 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla il genelindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle otoyolda ulaşım tek şeritten kontrollü şekilde sağlandı. Demir yığını haline dönüşen minibüsün çekici yardımıyla kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından trafik akışı normale döndü. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.