MERSİN'in Tarsus ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole düşen minibüste bulunan tarım işçilerinden 7'si yaralandı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında Kelahmet Mahallesi'ndeki grup yolunda meydana geldi. Durmuş Köse yönetimindeki, içerisinde 12 tarım işçisi bulunan 58 ACG 501 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptıktan sonra şarampole düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2'si ağır, 7 yaralı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › MERSİN TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS ŞARAMPOLE DÜŞTÜ: 2'Sİ AĞIR 7 YARALI - Son Dakika