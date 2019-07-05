Tarım işçilerini taşıyan minibüs TIR ile çarpıştı: 14 yaralı
1 saat önce
AFYONKARAHİSAR'da tarım işçilerini taşıyan minibüs ile TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 14 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 01:00 Kaynak: DHA
AFYONKARAHİSAR'da tarım işçilerini taşıyan minibüs ile TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 14 kişi yaralandı.
Kaza, saat 07.30 sıralarında Bolvadin- Çobanlar
karayolu 20'nci kilometresinde meydana geldi. Yusuf A.'nın (55) kullandığı 42 AZU 58 plakalı TIR ile Mahmut Çiftçi
yönetimindeki tarım işçilerini taşıyan 46 P 9085 plakalı minibüs, Çobanlar kavşağında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs şoförü ile araçta bulunan 13 tarım işçisi yaralandı.
Ambulanslarla Bolvadin ve Afyonkarahisar'daki hastanelere götürülen yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. TIR sürücüsü Yusuf A. ise gözaltına alındı.
- Afyonkarahisar
Dolar 5,60 seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika! Reyhanlı'daki patlamayla ilgili Erdoğan'dan açıklama: Araçta bomba olduğu belli
Son dakika! Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde otomobilde patlama: 2 ölü, 2 yaralı
Rusya'dan S-400'lerin teslimatıyla ilgili açıklama: Planlandığı gibi devam ediyor