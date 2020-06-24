Tarım işçilerini taşıyan minibüse ateş açıldı: 3 yaralı - Son Dakika

Çorum'da içerisinde tarım işçilerinin bulunduğu bir minibüse başka bir araçtan ateş açıldı. Olayda sürücü ve 2 tarım işçisi kadın 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ortaköy ilçesine bağlı Karahacip köyünden 8 tarım işçisini alarak tarlaya götürmekte olan Kerep E. (45) yönetimindeki 20 AS 784 plakalı minibüse seyir halinde iken plakası öğrenilemeyen bir otomobilden ateş açıldı. Açılan ateş sonucu araca isabet eden kurşunlar nedeniyle sürücü Kerep E. (45) sırtından, Nezaket Ç. (56) kalçasından Gülsema A. (25) ise ayağından yaralandı. Saldırının ardından ani bir manevra yapan yaralı sürücü minibüsüyle birlikte Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti. Yaralılar tedavi altına alınırken, hastaneye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi.

Jandarma ekipleri olayın ardından 06 plakalı araçla kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

(Tugay Göktürk/İHA)