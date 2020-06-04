Tarım işçilerini taşıyan minibüse tır çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

Tokat'ta, tarım işçilerini taşıyan minibüse tırın çarpması sonucu 2 işçi yaralandı.
Hakan Şahin yönetimindeki 60 HS 779 plakalı tır, Tokat- Turhal kara yolu havalimanı kavşağındaki benzin istasyonu yakınlarında, yol kenarında park halindeki Ali Tunç'un kullandığı 60 HN 431 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüse arkadan çarptı.
Kazada, minibüste bulunan işçilerden Şerife Bolat ve Semiha Kurt yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza anı ise benzin istasyonunun güvenlik kameralarınca kaydedildi.