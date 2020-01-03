Tarım işçilerini taşıyan minibüsü ile otomobil çarpıştı: 10 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tarım işçilerini taşıyan minibüsü ile otomobil çarpıştı: 10 yaralı - Son Dakika

Tarım işçilerini taşıyan minibüsü ile otomobil çarpıştı: 10 yaralı

7 saat önce

Adana'nın Kozan ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucunda 10 kişi yaralandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucunda 10 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kozan - Kadirli kara yolu, Bulduklu yol kavşağında Faruk Uçuk'un idaresinde 06 HD 339 plakalı minibüs ile İlker Güner'in kullandığı 01 UAA 07 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle şarampole devrilen minibüsteki 10 tarım işçisi yaralandı.

Yaralılar olay yerine çağırılan ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Tarım işçilerini taşıyan minibüsü ile otomobil çarpıştı: 10 yaralı

Kozan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 10:43 Kaynak: AA
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