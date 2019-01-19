Son Dakika Haberleri: Tarım İşçilerini Taşıyan Otobüs Devrildi: 17 Yaralı

Tarım İşçilerini Taşıyan Otobüs Devrildi: 17 Yaralı

21 dakika önce

Tarım işçilerini taşıyan otobüs devrildi: 17 yaralıİZMİR - İzmir'in Aliağa ilçesinde Foça-İzmir yolu üzerinde meydana gelen kazada, tarım işçilerini taşıyan otobüs, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrildi.

Tarım işçilerini taşıyan otobüs devrildi: 17 yaralı

İZMİR - İzmir'in Aliağa ilçesinde Foça-İzmir yolu üzerinde meydana gelen kazada, tarım işçilerini taşıyan otobüs, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrildi. Olayda 17 kişi yaralandı.
Olay, İzmir'in Aliağa ilçesinde Foça-İzmir yolu üzerinde meydana geldi. M.T. idaresindeki tarım işçilerini taşıyan 35 ABK 774 plakalı otobüs, saat 07.00 sıralarında şoförünün bilinmeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen sağlık ve emniyet ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. F.K., A.K., H.B., A.Ü., S.A., N.A., H.Ü., K.T., H.D., B.N. ve G.T. Menemen Devlet Hastanesine, D.G. Çiğli Devlet Hastanesine, A.B. ve G.B. Ege Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. H.D., A.M. ve B. A. ise ayakta tedavi edildi. Kazanın meydana geldiği yol tek şeritli olarak trafiğe kapatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 12:51 Kaynak: İHA

Aliağa, Foça, İzmir, 3. Sayfa
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