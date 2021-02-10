Tarım işçilerini taşıyan midibüsler çarpıştı: 2'si ağır, 9 yaralı - Son Dakika
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Tarım işçilerini taşıyan midibüsler çarpıştı: 2'si ağır, 9 yaralı

10.02.2021 17:54
Tarım işçilerini taşıyan midibüsler çarpıştı: 2'si ağır, 9 yaralı

HATAY'ın Erzin ilçesinde tarım işçilerini taşıyan iki midibüsün kafa kafaya çarpıştığı kazada 2'si ağır, 9 kişi yaralandı.

HATAY'ın Erzin ilçesinde tarım işçilerini taşıyan iki midibüsün kafa kafaya çarpıştığı kazada 2'si ağır, 9 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Erzin ilçesi Mahmutlu Mahallesi'nde meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan Bülent Yıldız yönetimindeki 80 ACC 564 plakalı midibüs ile Vedat Dağkıran yönetimindeki 80 FL 211 plakalı midibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan işçilerden 9'u yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olan 2 işçi ambulansla Erzin Devlet Hastanesi'ne, diğer 7 yaralı ise Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.


Tarım işçilerini taşıyan midibüsler çarpıştı: 2'si ağır, 9 yaralı
Tarım işçilerini taşıyan midibüsler çarpıştı: 2'si ağır, 9 yaralı
Tarım işçilerini taşıyan midibüsler çarpıştı: 2'si ağır, 9 yaralı
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Devlet Hastanesi, Erzin, Tarım, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Tarım işçilerini taşıyan midibüsler çarpıştı: 2'si ağır, 9 yaralı - Son Dakika
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