Tarım işçilerini taşıyan patpat devrildi: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

Tarım işçilerini taşıyan patpat devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

Genç kızın geriye salıncakta sallandığı görüntüsü kaldı

Patpata binmeden önce öğle yemeği yemişler

DÜZCE - Düzce Kavakbıçkı-Aktarla köyü yolunda meydana gelen trafik kazasında, tarım işçilerini taşıyan patpat devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybeden genç kızdan geriye son çekildiği görüntüleri kaldı.

Kaza, Düzce Kavakbıçkı-Aktarla köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Düzce Merkeze bağlı Aktarla köyünden Kavakbıçkı köyüne fındık toplamaya giden Melike B. İdaresindeki patpat sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Kazazedelerin ihbarı ile Ambulans ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler patpat sürücüsü Melike B. ile birlikte patpatta bulunan Nebahat A., Dilara Y., Merve B. ve Şevval B.'ye olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirmesinin ardından Düzce'de ki çeşitli hastanelere kaldırarak tedavi altına alındı. Kazada patpat üzerinde bulunan 22 yaşındaki Elif Başoğlu ise olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza olmadan önce öğlen yemeği yemişler

Tarım işçileri fındık tarlasındaki çalışmalarının ardından Aktarla köyüne öğlen yemeğine gittikleri, öğlen yemeğini yemelerinin ardından fındık tarlasına doğru yola çıktıkları öğrenildi. Yemeğin ardından ise kazada hayatını kaybeden 22 yaşındaki Elif Başoğlu'nun özçekim yaparak fotoğrafı sosyal medya hesabına yüklediği görüldü. Genç kızdan geriye sabah saatlerinde salıncağa bindiği son görüntüler kaldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.