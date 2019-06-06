Son Dakika Haberleri: Tarım işçilerini taşıyan römork devrildi : 5 yaralı
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Tarım işçilerini taşıyan römork devrildi : 5 yaralı

50 dakika önce

Adana'da, bir minibüse bağlı halde götürülürken devrilen römorktaki 5 tarım işçisi yaralandı.

Adana'da, bir minibüse bağlı halde götürülürken devrilen römorktaki 5 tarım işçisi yaralandı.
Tarım işçilerini taşıyan İsmail K. yönetimindeki 01 EJJ 64 plakalı minibüse bağlı römork, merkez Yüreğir ilçesi Karataş Caddesi'nde devrildi.
Kazada, römorkta bulunan 5 Suriyeli tarım işçisi yola savrularak yaralandı. Yaralılar minibüsle ve olay yerine gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralılardan birinini durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Tarım işçilerini taşıyan römork devrildi : 5 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 05:23 Kaynak: AA
Adana, Güncel
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