Tarım işçilerini taşıyan römork devrildi : 5 yaralı
50 dakika önce
Adana'da, bir minibüse bağlı halde götürülürken devrilen römorktaki 5 tarım işçisi yaralandı.
Adana
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 05:23 Kaynak: AA
'da, bir minibüse bağlı halde götürülürken devrilen römorktaki 5 tarım işçisi yaralandı.
Tarım işçilerini taşıyan İsmail K. yönetimindeki 01 EJJ 64 plakalı minibüse bağlı römork, merkez Yüreğir
ilçesi Karataş Caddesi
'nde devrildi.
Kazada, römorkta bulunan 5 Suriyeli tarım işçisi yola savrularak yaralandı. Yaralılar minibüsle ve olay yerine gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralılardan birinini durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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